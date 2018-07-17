Выпуск новостей за 14:00: Погибший в Турции украинец. Новости с фронта

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 14:00 – в Запорожье сегодня должны доставить тело погибшего на турецком курорте украинца. За минувшие сутки один защитник получил ранения. Российско-оккупационные войска игнорируют установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских военных.

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