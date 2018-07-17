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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Погибший в Турции украинец. Новости с фронта

Выпуск новостей 22 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 14:00 – в Запорожье сегодня должны доставить тело погибшего на турецком курорте украинца. За минувшие сутки один защитник получил ранения. Российско-оккупационные войска игнорируют установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских военных.

Также в выпуске:

Сторонники и противники Назара Холодницкого собрались под САП и подрались между собой. Для некоторых все закончилось больницей.

Сегодня 4-я годовщина трагедии рейса МН-17. Она унесла 298 жизней, среди которых 80 – дети. Но никаких виновников на скамье подсудимых, никаких конечных результатов следствия, лишь политические заявления.

Как мир отреагировал на встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.

В Кривом Роге произошел взрыв в жилом доме. Трое человек пострадали, еще 40 – эвакуировали.

 

 

 

Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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