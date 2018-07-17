Випуск новин за 14:00: Загиблий у Туреччині українець. Новини з фронту

У випуску новин за 17 липня станом на 14:00 – до Запоріжжя сьогодні мають доправити тіло загиблого на турецькому курорті українця. За минулу добу один захисник отримав поранення. Російсько-окупаційні війська ігнорують встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.

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