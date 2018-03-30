Выпуск новостей за 14:00: Похороны бойца ВСУ. Состояние дочери Скрипаля
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 14:00 на Сумщине прощаются с 19-летним защитником Украины, который погиб на Востоке от пули снайпера. Дочь Сергея Скрипаля – Юлия – стала есть и пить, 29 марта она вышла из критического состояния, в котором находилась месяц.
Также в выпуске:
Российский самолет переехал ногу работнику аэропорта в Лондоне.
Губернатор Николаевщины Алексей Савченко приехал в Киев.
Американским дипломатам дали два дня, чтобы они освободили здание генконсульства США в Петербурге.
В украинских ТРЦ начали проверку противопожарных систем.
Источник: 24 Канал
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