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Выпуск новостей за 14:00: Похороны бойца ВСУ. Состояние дочери Скрипаля

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 14:00 на Сумщине прощаются с 19-летним защитником Украины, который погиб на Востоке от пули снайпера. Дочь Сергея Скрипаля – Юлия – стала есть и пить, 29 марта она вышла из критического состояния, в котором находилась месяц.

Также в выпуске:

Российский самолет переехал ногу работнику аэропорта в Лондоне.

Губернатор Николаевщины Алексей Савченко приехал в Киев.

Американским дипломатам дали два дня, чтобы они освободили здание генконсульства США в Петербурге.

В украинских ТРЦ начали проверку противопожарных систем.

Теги: Вооруженные Силы Украины Лондон Отравление Сергея Скрипаля Выпуск новостей Сумы Новости США
Источник: 24 Канал
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