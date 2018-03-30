Випуск новин за 14:00: Похорон бійця ЗСУ. Стан доньки Скрипаля
У випуску новин за 30 березня станом на 14:00 – на Сумщині прощаються із 19-річним захисником України, який загинув на Сході від кулі снайпера. Донька Сергія Скрипаля – Юлія – почала їсти та пити, 29 березня вона вийшла з критичного стану, в якому перебувала місяць.
Також у випуску:
Російський літак переїхав ногу працівникові аеропорту в Лондоні.
Губернатор Миколаївщини Олексій Савченко приїхав до Києва.
Американським дипломатам дали два дні аби вони звільнили будівлю генконсульства США у Петербурзі.
В українських ТРЦ розпочали перевірку протипожежних систем.
Джерело: 24 Канал
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