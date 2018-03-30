Випуск новин за 14:00: Похорон бійця ЗСУ. Стан доньки Скрипаля

У випуску новин за 30 березня станом на 14:00 – на Сумщині прощаються із 19-річним захисником України, який загинув на Сході від кулі снайпера. Донька Сергія Скрипаля – Юлія – почала їсти та пити, 29 березня вона вийшла з критичного стану, в якому перебувала місяць.

Також у випуску: Російський літак переїхав ногу працівникові аеропорту в Лондоні. Губернатор Миколаївщини Олексій Савченко приїхав до Києва. Американським дипломатам дали два дні аби вони звільнили будівлю генконсульства США у Петербурзі. В українських ТРЦ розпочали перевірку протипожежних систем.