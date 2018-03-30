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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ
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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ

Випуск новин за 14:00: Похорон бійця ЗСУ. Стан доньки Скрипаля

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 березня станом на 14:00 – на Сумщині прощаються із 19-річним захисником України, який загинув на Сході від кулі снайпера. Донька Сергія Скрипаля – Юлія – почала їсти та пити, 29 березня вона вийшла з критичного стану, в якому перебувала місяць.

Також у випуску:

Російський літак переїхав ногу працівникові аеропорту в Лондоні.

Губернатор Миколаївщини Олексій Савченко приїхав до Києва.

Американським дипломатам дали два дні аби вони звільнили будівлю генконсульства США у Петербурзі.

В українських ТРЦ розпочали перевірку протипожежних систем.

Теги: Збройні Сили України Випуск новин Отруєння Сергія Скрипаля Лондон Суми Новини США
Джерело: 24 Канал
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