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      Выпуск новостей за 14:00: Похороны Гандзюк. Письмо Путину

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 14:00 – сегодня прощаются с Екатериной Гандзюк, после проведения необходимых экспертиз тело женщины доставили из столицы в ее родной Херсон. Парламентарии написали письмо-ответ президенту РФ Владимиру Путину, в ответ на введение Россией санкций против Украины.

      Также в выпуске:

      Андреевскую церковь передали Константинополю, такой законопроект сегодня подписал Президент Петр Порошенко.

      На востоке Украины ранен один украинский военный, боевики за прошлые сутки 10 раз открывали огонь по позициям наших защитников.

      Под Одессой на территории промышленного завода произошел пожар, воспламенились горюче-смазочные материалы в одном из цехов.

      Теги: Екатерина Гандзюк Владимир Путин Новости Херсона Выпуск новостей Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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