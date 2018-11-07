Випуск новин за 14:00: Похорон Гандзюк. Лист Путіну

У випуску новин за 7 листопада станом на 14:00 – сьогодні прощаються з Катериною Гандзюк, після проведення необхідних експертиз тіло жінки доставили зі столиці у її рідний Херсон. Парламентарі написали лист відповідь до президента РФ Володимира Путіна, у відповідь на введення Росією санкцій проти України.

Також у випуску: Андріївську церкву передали Константинополю, такий законопроект сьогодні підписав Президент Петро Порошенко. На Сході України поранено одного українського військового, бойовики минудої доби 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Під Одесою на території промислового заводу сталася пожежа, зайнялися паливно-мастильні матеріали в одному з цехів.