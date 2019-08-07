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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 14:00: Полный список депутатов. Боевики нарушают так называемое "перемирие"

      Выпуск новостей 51 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 14:00 – в газете "Голос Украины" обнародовали полный список депутатов нового парламента. Оккупанты стреляют почти по всей линии фронта, из запрещенных минометов били по защитникам Южного под оккупированной Горловкой. Украинские военные только наблюдают, ведь у них полный запрет на открытие огня. Боевики окапываются и пытаются продвинуться вперед.

      Также в выпуске:

      Перед разговором с Путиным Владимир Зеленский провел совещание с силовиками. Подробности совещания не разглашаются.

      Скандальный российский дизайнер и видеоблоггер Артемий Лебедев бежал из России.

      Во время протестов в Москве специально выключали мобильную связь по указанию сверху.

      blog_ava
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      8 августа
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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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