Выпуск новостей за 14:00: Полный список депутатов. Боевики нарушают так называемое "перемирие"

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 14:00 – в газете "Голос Украины" обнародовали полный список депутатов нового парламента. Оккупанты стреляют почти по всей линии фронта, из запрещенных минометов били по защитникам Южного под оккупированной Горловкой. Украинские военные только наблюдают, ведь у них полный запрет на открытие огня. Боевики окапываются и пытаются продвинуться вперед.

Также в выпуске: Перед разговором с Путиным Владимир Зеленский провел совещание с силовиками. Подробности совещания не разглашаются. Скандальный российский дизайнер и видеоблоггер Артемий Лебедев бежал из России. Во время протестов в Москве специально выключали мобильную связь по указанию сверху.

Источник: 24 канал