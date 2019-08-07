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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Випуск новин за 14:00: Повний список депутатів. Бойовики порушують так зване "перемир'я"

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 серпня станом на 14:00 – у газеті "Голос України" оприлюднили повний список депутатів нового парламенту. Окупанти стріляють майже по всій лінії фронту, із заборонених мінометів гатили по захисниках Південного під окупованою Горлівкою. Українські військові лише спостерігають, адже в них повна заборона на відкриття вогню. Бойовики окопуються та намагаються просунутись вперед.

      Також у випуску:

      Перед розмовою з Путіним Володимир Зеленський провів нараду з силовиками. Подробиць наради не розголошують.

      Скандальний російський дизайнер та відеоблогер Артемій Лебедєв втік з Росії.

      Під час протестів у Москві навмисно вимикали мобільний зв'язок за вказівкою згори.

      blog_ava
      У Кремлі прокоментували розмову Зеленського з Путіним
      сьогодні
      5618
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Україна – Росія Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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