Выпуск новостей за 14:00: Помощь от ОАЭ Украине. Подозрение Чорновол
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 16:00 – Объединенные Арабские Эмираты предоставят Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. В украинском МИД сообщили, что уже сегодня самолет с этим ценным грузом вылетит в Киев. Следователи ГБР сообщили Татьяне Чорновол о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и в убийстве человека.
Также в выпуске:
Сегодня на Донбассе один наш военный получил тяжелое пулевое ранение. Его оперативно эвакуировали в госпиталь.
Страны-члены Европейского Союза приняли пакет, который предусматривает 500 миллиардов евро помощи тем странам, которые больше всего страдают от пандемии коронавируса.
Единственную область, где пока нет инфицированных COVID-19, вчера проинспектировали представители Минздрава. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что местные медики допустили несколько ошибок. Из-за этого, вероятно, пока и не обнаружили инфицированных в городе и области.
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