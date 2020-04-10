Випуск новин за 14:00: Допомога від ОАЕ Україні. Підозра Чорновол
У випуску новин за 9 квітня станом на 16:00 – Об'єднані Арабські Емірати нададуть Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19. В українському МЗС повідомили, що вже сьогодні літак із цим цінним вантажем вилетить до Києва. Слідчі ДБР повідомили Тетяні Чорновол про підозру в підпалі офісу "Партії регіонів" у 2014 році та у вбивстві людини.
Також у випуску:
Сьогодні на Донбасі один наш військовий зазнав важкого кульового поранення. Його оперативно евакуювали до шпиталю.
Країни-члени Європейського Союзу ухвалили пакет, який передбачає 500 мільярдів євро допомоги тим країнам, які найбільше потерпають від пандемії коронавірусу.
Єдину область, де поки немає інфікованих на COVID-19, вчора проінспектували представники МОЗу. Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що місцеві медики допустили декілька помилок. Через це, ймовірно, поки і не виявили інфікованих в місті та області.
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