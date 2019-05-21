Выпуск новостей за 14:00: Последствия непогоды на Буковине. Законопроект о легализации каннабиса
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 14:00 – в Украине ликвидируют последствия непогоды. Недавно по Буковине пронесся смерч. Буквально за считанные минуты сорвало крыши и повырывало с корнем деревья. В парламенте зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны. Под документом подписались 50 депутатов. Однако, текста на сайте Верховной Рады пока нет.
Также в выпуске:
Пророссийские боевики на передовой не прекращают обстрелов. За прошедшие сутки оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Уже третьи сутки тушат пожар на свалке. Под Вознесенском, что в Николаевской области, спасатели до сих пор заливают водой отдельные очаги тления.
Стартовало первое ВНО по математике. На него уже зарегистрировались 160 тысяч абитуриентов.
Источник: 24 канал
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