Выпуск новостей за 14:00: Последствия непогоды на Буковине. Законопроект о легализации каннабиса

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 14:00 – в Украине ликвидируют последствия непогоды. Недавно по Буковине пронесся смерч. Буквально за считанные минуты сорвало крыши и повырывало с корнем деревья. В парламенте зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны. Под документом подписались 50 депутатов. Однако, текста на сайте Верховной Рады пока нет.

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