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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 14:00: Наслідки негоди на Буковині. Законопроект про легалізацію канабісу

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 травня станом на 14:00 – в Україні ліквідовують наслідки негоди. Нещодавно Буковиною пронісся смерч. Буквально за лічені хвилини зірвало дахи та повиривало з корінням дерева. У парламенті зареєстрували законопроект про легалізацію медичної марихуани. Під документом підписалися 50 нардепів. Однак, тексту на сайті Верховної Ради поки немає.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики на передовій не припиняють обстрілів. Минулої доби окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню.

      Вже третю добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. Під Вознесенськом, що на Миколаївщині, рятувальники досі заливають водою окремі осередки тління.

      Стартувало перше ЗНО з математики. На нього вже зареєструвалися 160 тисяч абітурієнтів.

      blog_ava
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      Теги: Негода в Україні Випуск новин ЗНО
      Джерело: 24 канал
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