Выпуск новостей за 14:00: Потери на Донбассе. Генсек СЕ просит освободить Сенцова

В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 14:00 – на Донбассе один украинский защитник погиб, четверо получили ранения. Олег Сенцов голодает уже 43 день, а Генсек Совета Европы намерен официально просить Путина о помиловании режиссера.

Также в выпуске: В центре Одессы поздно вечером 24 июня подорвали автомобиль, пострадавшим оказался бизнесмен Андрей Бабенко. Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь победил на выборах. Украина передала России уточненный список на обмен пленников. Вторые сутки украинцы не могут вылететь из Милана.