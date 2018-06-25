15:40
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Потери на Донбассе. Генсек СЕ просит освободить Сенцова

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 14:00 – на Донбассе один украинский защитник погиб, четверо получили ранения. Олег Сенцов голодает уже 43 день, а Генсек Совета Европы намерен официально просить Путина о помиловании режиссера.

Также в выпуске:

В центре Одессы поздно вечером 24 июня подорвали автомобиль, пострадавшим оказался бизнесмен Андрей Бабенко.

Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь победил на выборах.

Украина передала России уточненный список на обмен пленников.

Вторые сутки украинцы не могут вылететь из Милана.

Теги: Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил Европа Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
сегодня, 12:00 Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
135
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук