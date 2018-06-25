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Випуск новин за 14:00: Втрати на Донбасі. Генсек РЄ просить звільнити Сенцова

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 червня станом на 14:00 – на Донбасі один український захисник загинув, четверо отримали поранення. Олег Сенцов голодує вже 43 день, а Генсек Ради Європи має намір офіційно просити Путіна про помилування режисера.

Також у випуску:

У центрі Одеси пізно ввечері 24 червня підірвали автомобіль, постраждалим виявився бізнесмен Андрій Бабенко.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову переміг на виборах.

Україна передала Росії уточнений список на обмін бранців.

Другу добу українці не можуть вилетіти з Мілана.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Олег Сенцов Європа Операція Об'єднаних сил Жертви
Джерело: 24 канал
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