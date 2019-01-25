Выпуск новостей за 14:00: Потери на фронте. Протесты в Афинах

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 14:00 – в машину бойцов ВСУ попала противотанковая ракета, выпущенная со стороны оккупированной территории. Один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. В столице Греции Афинах правоохранители применяли слезоточивый газ против протестующих. Люди вышли на улицы из-за несогласия с переименованием соседней страны на Северную Македонию

Также в выпуске: Владимир Зеленский принес документы в ЦИК, чтобы зарегистрироваться кандидатом в Президенты Украины. Ежемесячная акция протеста крымских татар состоялась под посольством РФ в Киеве. В Карпатах снова заблудился лыжник – 47-летний гражданин Германии пропал в районе Драгобрата. Число погибших в Венесуэле возросло.