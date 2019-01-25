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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Протести в Афінах

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 січня станом на 14:00 – у машину бійців ЗСУ влучила протитанкова ракета, випущена з боку окупованої території. Один український військовослужбовець загинув, четверо зазнали поранень. У столиці Греції Афінах правоохоронці застосовували сльозогінний газ проти протестувальників. Люди вийшли на вулиці через незгоду з перейменуванням сусідньої країни на Північну Македонію.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський приніс документи до ЦВК, щоб зареєструватися кандидатом у Президенти України.

      Щомісячна акція протесту кримських татар відбулася під посольством РФ у Києві.

      У Карпатах знову заблукав лижник – 47-річний громадянин Німеччини зник у районі Драгобрату. 

      Кількість загиблих у Венесуелі зросла.

      Теги: Випуск новин Жертви Війна на Донбасі Греція Македонія
      Джерело: 24 канал
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