Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Протести в Афінах

У випуску новин за 25 січня станом на 14:00 – у машину бійців ЗСУ влучила протитанкова ракета, випущена з боку окупованої території. Один український військовослужбовець загинув, четверо зазнали поранень. У столиці Греції Афінах правоохоронці застосовували сльозогінний газ проти протестувальників. Люди вийшли на вулиці через незгоду з перейменуванням сусідньої країни на Північну Македонію.

Також у випуску: Володимир Зеленський приніс документи до ЦВК, щоб зареєструватися кандидатом у Президенти України. Щомісячна акція протесту кримських татар відбулася під посольством РФ у Києві. У Карпатах знову заблукав лижник – 47-річний громадянин Німеччини зник у районі Драгобрату. Кількість загиблих у Венесуелі зросла.