Выпуск новостей за 14:00: Потери на фронте. Стихия на Гавайях

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 14:00 – за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, один наш военный погиб. А сегодня после тяжелого боя на Луганщине Украина потеряла 4-х героев. На Гавайи надвигается самый мощный за последние 26 лет ураган.

Также в выпуске: Сегодня в Украине празднуют День флага. Военные запустили огромный украинский флаг из Авдеевки в оккупированную Горловку. Петр Порошенко признал, что ошибался, когда обещал завершить войну быстро. НКРЕКП отменит скандальную формулу "Роттердам+".