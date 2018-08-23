Выпуск новостей за 14:00: Потери на фронте. Стихия на Гавайях
В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 14:00 – за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, один наш военный погиб. А сегодня после тяжелого боя на Луганщине Украина потеряла 4-х героев. На Гавайи надвигается самый мощный за последние 26 лет ураган.
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Источник: 24 канал
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