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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Выпуск новостей за 14:00: Потери на фронте. Стихия на Гавайях

Выпуск новостей 4 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 14:00 – за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, один наш военный погиб. А сегодня после тяжелого боя на Луганщине Украина потеряла 4-х героев. На Гавайи надвигается самый мощный за последние 26 лет ураган.

Также в выпуске:

Сегодня в Украине празднуют День флага.

Военные запустили огромный украинский флаг из Авдеевки в оккупированную Горловку.

Петр Порошенко признал, что ошибался, когда обещал завершить войну быстро.

НКРЕКП отменит скандальную формулу "Роттердам+".

Теги: Война на Донбассе Стихийный бедствия Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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