Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Стихія на Гаваях
У випуску новин за 23 серпня станом на 14:00 – за минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, один наш військовий загинув. А сьогодні після важкого бою на Луганщині Україна втратила 4-х героїв. На Гаваї насувається найпотужніший за останні 26 років ураган.
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Джерело: 24 канал
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