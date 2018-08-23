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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Стихія на Гаваях

Випуск новин 11 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 серпня станом на 14:00 – за минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, один наш військовий загинув. А сьогодні після важкого бою на Луганщині Україна втратила 4-х героїв. На Гаваї насувається найпотужніший за останні 26 років ураган.

Також у випуску:

Сьогодні в Україні святкують День прапора.

Військові запустили величезний український прапор із Авдіївки в окуповану Горлівку.

Петро Порошенко визнав, що помилявся, коли обіцяв завершити війну швидко. 

НКРЕКП скасує скандальну формулу "Роттердам+".

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
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