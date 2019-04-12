Выпуск новостей за 14:00: Потери на Востоке Украины. ДТП на Житомирщине

В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 14:00 – в результате вражеских обстрелов на фронте один военный погиб, еще восемь защитников получили ранения. На Житомирщине столкнулись два грузовика, в результате водитель одной погиб на месте.

Также в выпуске:

Действующий гарант в первой половине дня запланировал встречу с канцлером Германии, а вечером – с президентом Франции. Владимир Зеленский также вылетел в Париж, чтобы встретиться с Макроном.

СБУ разоблачила сотрудника Нацполиции на сотрудничестве с РФ.

Во время пожара в строительном вагончике в Запорожье погибли трое бездомных.