Выпуск новостей за 14:00: Потери на Востоке Украины. ДТП на Житомирщине
В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 14:00 – в результате вражеских обстрелов на фронте один военный погиб, еще восемь защитников получили ранения. На Житомирщине столкнулись два грузовика, в результате водитель одной погиб на месте.
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Источник: 24 канал
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