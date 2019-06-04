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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 14:00: Пожар в Киеве. Жалобы по роспуску Рады

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 14:00 – около 12 часов возле Василькова Киевской области, загорелась кровля цеха с птицами. Площадь пожара – более 15 тысяч квадратных метров. Конституционный суд готовится рассматривать жалобу нардепов на решение президента о роспуске Верховной Рады.

      Также в выпуске:

      Полицейским Владимиру Петровцу и Ивану Приходько, которых подозревают в действиях, приведших к смерти ребенка, 4 июня суд избрал меру пресечения.

      Президент Владимир Зеленский отправился в первый зарубежный визит в Брюссель.

      Украина представит свои доводы в международном суде в Гааге.

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      Теги: Пожар Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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