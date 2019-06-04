Випуск новин за 14:00: Пожежа у Києві. Скарги щодо розпуску Ради

У випуску новин за 4 червня станом на 14:00 – близько 12 години біля Василькова, що на Київщині, зайнялася покрівля цеху з птахами. Площа пожежі – понад 15 тисяч квадратних метрів. Конституційний суд готується розглядати скаргу нардепів на рішення президента щодо розпуску Верховної Ради.

Також у випуску: Поліцейським Володимиру Петровцю та Івану Приходьку, яких підозрюють у діях, що призвели до смерті дитини, 4 червня суд обрав запобіжний захід. Президент Володимир Зеленський відправився у перший закордонний візит до Брюсселя. Україна представить свої доводи у міжнародному суді у Гаазі.

Джерело: 24 канал