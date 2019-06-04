Випуск новин за 14:00: Пожежа у Києві. Скарги щодо розпуску Ради
У випуску новин за 4 червня станом на 14:00 – близько 12 години біля Василькова, що на Київщині, зайнялася покрівля цеху з птахами. Площа пожежі – понад 15 тисяч квадратних метрів. Конституційний суд готується розглядати скаргу нардепів на рішення президента щодо розпуску Верховної Ради.
Також у випуску:
Поліцейським Володимиру Петровцю та Івану Приходьку, яких підозрюють у діях, що призвели до смерті дитини, 4 червня суд обрав запобіжний захід.
Президент Володимир Зеленський відправився у перший закордонний візит до Брюсселя.
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Джерело: 24 канал
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