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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 14:00: Пожежа у Києві. Скарги щодо розпуску Ради

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 червня станом на 14:00 – близько 12 години біля Василькова, що на Київщині, зайнялася покрівля цеху з птахами. Площа пожежі – понад 15 тисяч квадратних метрів. Конституційний суд готується розглядати скаргу нардепів на рішення президента щодо розпуску Верховної Ради.

      Також у випуску:

      Поліцейським Володимиру Петровцю та Івану Приходьку, яких підозрюють у діях, що призвели до смерті дитини, 4 червня суд обрав запобіжний захід.

      Президент Володимир Зеленський відправився у перший закордонний візит до Брюсселя.

      Україна представить свої доводи у міжнародному суді у Гаазі.

      blog_ava
      Поліцейським, які застрелили хлопчика Кирила Тлявова, суд обрав запобіжний захід
      сьогодні
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      Теги: Пожежа Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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