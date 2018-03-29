Выпуск новостей за 14:00: Пожар в общежитии. Митинг в Николаеве

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 14:00 – сегодня ночью из общежития торгово-экономического колледжа В Хмельницком из-за пожара эвакуировали 104 студентов. В Николаеве активисты требуют от облсовета отставки Алексея Савченко, губернатора области, и честного расследования самоубийства Волошина.

Также в выпуске: На Гостомельском шоссе под Киевом произошла авария. В Конотопе трехдневный траур по добровольцем. Зима не покидает Украину: идет снег и дождь во всех регионах.