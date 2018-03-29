Выпуск новостей за 14:00: Пожар в общежитии. Митинг в Николаеве
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 14:00 – сегодня ночью из общежития торгово-экономического колледжа В Хмельницком из-за пожара эвакуировали 104 студентов. В Николаеве активисты требуют от облсовета отставки Алексея Савченко, губернатора области, и честного расследования самоубийства Волошина.
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На Гостомельском шоссе под Киевом произошла авария.
В Конотопе трехдневный траур по добровольцем.
Зима не покидает Украину: идет снег и дождь во всех регионах.
Источник: 24 Канал
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