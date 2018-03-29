Випуск новин за 14:00: Пожежа у гуртожитку. Мітинг у Миколаєві

У випуску новин за 29 березня станом на 14:00 – сьогодні вночі з гуртожитку торговельно-економічного коледжу У Хмельницькому через пожежу евакуювали 104 студентів. У Миколаєві активісти вимагають від облради відставки Олексія Савченка – губернатора області та чесного розслідування самогубства Волошина.

Також у випуску: На Гостомельському шосе під Києвом сталася аварія. У Конотопі триденна жалоба за добровольцем. Зима не залишає Україну: сніжить і дощить у всіх регіонах.