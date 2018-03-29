Випуск новин за 14:00: Пожежа у гуртожитку. Мітинг у Миколаєві
У випуску новин за 29 березня станом на 14:00 – сьогодні вночі з гуртожитку торговельно-економічного коледжу У Хмельницькому через пожежу евакуювали 104 студентів. У Миколаєві активісти вимагають від облради відставки Олексія Савченка – губернатора області та чесного розслідування самогубства Волошина.
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Джерело: 24 Канал
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