Выпуск новостей за 14:00: Пожары в Сибири. Иностранцы восстанавливают село на Волыни
В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 14:00 – пожар в сибирских лесах продолжается с середины июля и охватил она три миллионы гектаров площади. Однако российские власти заявили, что денег на тушение нет.
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Источник: 24 канал
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