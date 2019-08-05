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      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН
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      Випуск новин за 14:00: Пожежі у Сибіру. Іноземці відновлюють село на Волині

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 серпня станом на 14:00 – пожежа в сибірських лісах триває з середини липня і охопила вона три мільйони гектарів площі. Однак російська влада заявила, що грошей на гасіння немає.

      Також у випуску:

      Французький винахідник Френкі Запата вперше в історії перетнув протоку Ла-Манш на реактивному флайборді.

      Окружний адмінсуд Києва розглядатиме справу про відміну заборони "Комуністичної партії України".

      ЦВК має оголосити офіційні результати виборів. Комісія нарешті завершує підрахунок по скандальних округах.

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      Теги: Випуск новин Пожежа в Сибіру
      Джерело: 24 канал
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