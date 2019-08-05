Випуск новин за 14:00: Пожежі у Сибіру. Іноземці відновлюють село на Волині
У випуску новин за 5 серпня станом на 14:00 – пожежа в сибірських лісах триває з середини липня і охопила вона три мільйони гектарів площі. Однак російська влада заявила, що грошей на гасіння немає.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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