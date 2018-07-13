Выпуск новостей за 14:00: Приговор Панову. Законопроекты о "евробляхах"

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 14:00 – подконтрольный России "Верховный суд" Крыма приговорил к восьми годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова. В Верховной Раде в первом чтении приняли законопроекты, которые помогут снизить акцизы на растаможку авто иностранного производства.

Также в выпуске: В центре Киева подрались нардеп Шахов и министр энергетики Насалик. В Сирии в результате авиаудара погибли 54 человека. 13 июля Олегу Сенцову исполнилось 42 года. Это его четвертый день рождения в тюремных стенах.