Выпуск новостей за 14:00: Приговор Панову. Законопроекты о "евробляхах"
В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 14:00 – подконтрольный России "Верховный суд" Крыма приговорил к восьми годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова. В Верховной Раде в первом чтении приняли законопроекты, которые помогут снизить акцизы на растаможку авто иностранного производства.
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Источник: 24 канал
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