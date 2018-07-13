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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Приговор Панову. Законопроекты о "евробляхах"

Выпуск новостей 46 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 14:00 – подконтрольный России "Верховный суд" Крыма приговорил к восьми годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова. В Верховной Раде в первом чтении приняли законопроекты, которые помогут снизить акцизы на растаможку авто иностранного производства.

Также в выпуске:

В центре Киева подрались нардеп Шахов и министр энергетики Насалик.

В Сирии в результате авиаудара погибли 54 человека.

13 июля Олегу Сенцову исполнилось 42 года. Это его четвертый день рождения в тюремных стенах.

 

Теги: Украина – Россия заложники Аннексия Крыма Иностранные номера Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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