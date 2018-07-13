Випуск новин за 14:00: Вирок Панову. Законопроекти про "євробляхи"

У випуску новин за 13 липня станом на 14:00 – підконтрольний Росії "Верховний суд" Криму засудив до восьми років колонії суворого режиму українця Євгена Панова. У Верховній Раді в першому читанні ухвалили законопроекти, які допоможуть знизити акцизи на розмитнення авто іноземного виробництва.

Також у випуску: У центрі Києва почубилися нардеп Шахов та міністр енергетики Насалик. У Сирії внаслідок авіаудару загинуло 54 людини. 13 липня Олегові Сенцову виповнилося 42 роки. Це його четвертий день народження у тюремних стінах.