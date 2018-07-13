Випуск новин за 14:00: Вирок Панову. Законопроекти про "євробляхи"
У випуску новин за 13 липня станом на 14:00 – підконтрольний Росії "Верховний суд" Криму засудив до восьми років колонії суворого режиму українця Євгена Панова. У Верховній Раді в першому читанні ухвалили законопроекти, які допоможуть знизити акцизи на розмитнення авто іноземного виробництва.
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Джерело: 24 канал
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