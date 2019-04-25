Выпуск новостей за 14:00: Принятие языкового закона. Собрание Совбеза ООН

В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 14:00 – после долгих баталий в ВРУ таки проголосовали за законопроект об украинском языке, 278 депутатов были "за". Из-за скандального указа Кремля о выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса Совбез ООН собирает экстренное заседание.

Также в выпуске: Юные ученые страны завоевали золото, 2 серебра и 2 бронзы на Международной конференции. Боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный ранен. Заместитель Луценко Енин объявил об отставке.

Источник: 24 канал