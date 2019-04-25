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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 14:00: Принятие языкового закона. Собрание Совбеза ООН

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 14:00 – после долгих баталий в ВРУ таки проголосовали за законопроект об украинском языке, 278 депутатов были "за". Из-за скандального указа Кремля о выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса Совбез ООН собирает экстренное заседание.

      Также в выпуске:

      Юные ученые страны завоевали золото, 2 серебра и 2 бронзы на Международной конференции.

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      Теги: Выпуск новостей Верховная Рада языковый вопрос ООН
      Источник: 24 канал
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