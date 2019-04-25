Випуск новин за 14:00: Ухвалення мовного закону. Зібрання Радбезу ООН

У випуску новин за 25 квітня станом на 14:00 – після довгих баталій у ВРУ таки проголосували законопроект про українську мову, 278 депутатів були "за". Через скандальний указ Кремля про видачу паспортів жителям окупованого Донбасу Радбез ООН збирає екстрене засідання.

Також у випуску: Юні науковці країни вибороли золото, 2 срібла і 2 бронзи на Міжнародній конференції. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовий поранений. Заступник Луценка Єнін оголосив про відставку.

Джерело: 24 канал