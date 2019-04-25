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      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 14:00: Ухвалення мовного закону. Зібрання Радбезу ООН

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 квітня станом на 14:00 – після довгих баталій у ВРУ таки проголосували законопроект про українську мову, 278 депутатів були "за". Через скандальний указ Кремля про видачу паспортів жителям окупованого Донбасу Радбез ООН збирає екстрене засідання.

      Також у випуску:

      Юні науковці країни вибороли золото, 2 срібла і 2 бронзи на Міжнародній конференції. 

      Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовий поранений.

      Заступник Луценка Єнін оголосив про відставку.

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      Теги: Випуск новин Верховна Рада ООН мовне питання
      Джерело: 24 канал
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