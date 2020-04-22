Выпуск новостей за 14:00: Продолжение карантина. Закрытие монастырей из-за COVID-19

В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 14:00 – на заседании правительства 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая. В то же время послаблений, о которых говорили ранее в Министерстве здравоохранения, не будет. В Киеве еще один монастырь Московского патриархата закрыли на карантин. За минувшие сутки в Голосеевском мужском монастыре подтвердили 12 случаев коронавируса.

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