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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Выпуск новостей за 14:00: Продолжение карантина. Закрытие монастырей из-за COVID-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 14:00 – на заседании правительства 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая. В то же время послаблений, о которых говорили ранее в Министерстве здравоохранения, не будет. В Киеве еще один монастырь Московского патриархата закрыли на карантин. За минувшие сутки в Голосеевском мужском монастыре подтвердили 12 случаев коронавируса.

      Также в выпуске:

      В Соединенных Штатах вновь зафиксировали рекордную смертность от коронавируса. За последние сутки от недуга там умерли более 2 800 человек.

      Европейский Союз решил оказать помощь Украине на более 1 миллиарда евро для противодействия коронавирусу.

      Две городские больницы Ивано-Франковска временно перестали принимать больных. Из-за того, что Центральная городская клиническая больница переполнена пациентами с пневмонией.

      Теги: УПЦ МП Выпуск новостей
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