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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Випуск новин за 14:00: Продовження карантину. Закриття монастирів через COVID-19

      Випуск новин -

      У випуску новин за 22 квітня станом на 14:00 – на засіданні уряду 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня. Водночас послаблень, про які казали раніше у Міністерстві охорони здоров'я, не буде. У Києві ще один монастир Московського патріархату закрили на карантин. За минулу добу у Голосіївському чоловічому монастирі підтвердили 12 випадків коронавірусу.

      Також у випуску:

      У Сполучених Штатах знову зафіксували рекордну смертність від коронавірусу. За останню добу від недуги там померли понад 2800 людей.

      Європейський Союз вирішив надати допомогу Україні у понад 1 мільярд євро для протидії коронавірусу.

      Дві міські лікарні Івано-Франківська тимчасово перестали приймати хворих. Через те, що Центральна міська клінічна лікарня переповнена пацієнтами із пневмонією.

      Теги: УПЦ МП Випуск новин
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