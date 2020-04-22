Випуск новин за 14:00: Продовження карантину. Закриття монастирів через COVID-19

У випуску новин за 22 квітня станом на 14:00 – на засіданні уряду 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня. Водночас послаблень, про які казали раніше у Міністерстві охорони здоров'я, не буде. У Києві ще один монастир Московського патріархату закрили на карантин. За минулу добу у Голосіївському чоловічому монастирі підтвердили 12 випадків коронавірусу.

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