Выпуск новостей за 14:00: Протест родственников погибших на Донбассе. ЗНО в Украине
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 14:00 – к гаранту пришли родственники погибших воинов на Донбассе и волонтеры. Требуют от новоизбранного пояснений насчет возможного референдума, на котором якобы планируют поднять вопрос мирных переговоров с Россией. Сегодня абитуриенты сдают ВНО по украинскому языку и литературе. Для участия в тестировании зарегистрировалось более 300 тысяч человек.
Также в выпуске:
Указ о роспуске Рады официально обнародовали в "Правительственном курьере".
Один военный ранен на передовой.
Судьба восьмерых украинских военнопленных остается неизвестной.
Источник: 24 канал
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