Выпуск новостей за 14:00: Протест родственников погибших на Донбассе. ЗНО в Украине

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 14:00 – к гаранту пришли родственники погибших воинов на Донбассе и волонтеры. Требуют от новоизбранного пояснений насчет возможного референдума, на котором якобы планируют поднять вопрос мирных переговоров с Россией. Сегодня абитуриенты сдают ВНО по украинскому языку и литературе. Для участия в тестировании зарегистрировалось более 300 тысяч человек.

Также в выпуске: Указ о роспуске Рады официально обнародовали в "Правительственном курьере". Один военный ранен на передовой. Судьба восьмерых украинских военнопленных остается неизвестной.

Источник: 24 канал