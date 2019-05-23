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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 14:00: Протест родственников погибших на Донбассе. ЗНО в Украине

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 14:00 – к гаранту пришли родственники погибших воинов на Донбассе и волонтеры. Требуют от новоизбранного пояснений насчет возможного референдума, на котором якобы планируют поднять вопрос мирных переговоров с Россией. Сегодня абитуриенты сдают ВНО по украинскому языку и литературе. Для участия в тестировании зарегистрировалось более 300 тысяч человек.

      Также в выпуске:

      Указ о роспуске Рады официально обнародовали в "Правительственном курьере".

      Один военный ранен на передовой.

      Судьба восьмерых украинских военнопленных остается неизвестной.

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      Теги: Война на Донбассе ВНА Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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