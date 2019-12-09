Выпуск новостей за 14:00: Протесты под Офисом Президента. Прощание со спасателем

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 14:00 под Офисом Президента продолжается акция протеста "Красные линии для Зеленского". Накануне активисты установили там палатки и сцену и остались ночевать. В Одессе прощаются с отважным спасателем, который стал одной из жертв рокового возгорания в колледже – Сергеем Шатохиным.

Также в выпуске: Укрпочта приняла огромный Боинг–747 с миллионом посылок с товарами, которые украинцы купили на Черную пятницу. Россию отстранили от всех международных спортивных соревнований на четыре года. В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана.