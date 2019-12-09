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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 14:00: Протесты под Офисом Президента. Прощание со спасателем

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 14:00 под Офисом Президента продолжается акция протеста "Красные линии для Зеленского". Накануне активисты установили там палатки и сцену и остались ночевать. В Одессе прощаются с отважным спасателем, который стал одной из жертв рокового возгорания в колледже – Сергеем Шатохиным.

      Также в выпуске:

      Укрпочта приняла огромный Боинг–747 с миллионом посылок с товарами, которые украинцы купили на Черную пятницу.

      Россию отстранили от всех международных спортивных соревнований на четыре года.

      В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана.

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      Теги: Офіс Президента Выпуск новостей
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