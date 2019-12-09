Випуск новин за 14:00: Протести під Офісом Президента. Прощання із рятувальником
У випуску новин за 9 грудня станом на 14:00 – під Офісом Президента триває акція протесту "Червоні лінії для Зеленського". Напередодні активісти встановили там намети та сцену й залишилися ночувати. В Одесі прощаються з відважним рятувальником, який став однією із жертв фатального займання в коледжі – Сергієм Шатохіним.
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