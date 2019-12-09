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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 14:00: Протести під Офісом Президента. Прощання із рятувальником

      Випуск новин 8

      У випуску новин за 9 грудня станом на 14:00 – під Офісом Президента триває акція протесту "Червоні лінії для Зеленського". Напередодні активісти встановили там намети та сцену й залишилися ночувати. В Одесі прощаються з відважним рятувальником, який став однією із жертв фатального займання в коледжі – Сергієм Шатохіним.

      Також у випуску:

      Укрпошта прийняла величезний Боїнг–747 з мільйоном посилок з товарами, які українці купили на Чорну п'ятницю.

      Росію відсторонили від усіх міжнародних спортивних змагань на чотири роки.

      У Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд сталося виверження вулкана.

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      Теги: Випуск новин Офіс Президента
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