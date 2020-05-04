Выпуск новостей за 14:00: Рабочие визы в Польшу. Декларация Тимошенко

В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 14:00 – Польша начала выдавать рабочие визы украинцам. Об этом сообщает польское посольство в Украине. Юлия Тимошенко стала долларовой миллионеркой. Нардеп и лидер партии "Батькивщина" внесла изменения в свою электронную декларацию. Поэтому ее материальное положение улучшилось на 150 миллионов гривен.

Також у випуску новин на 24 каналі: Німеччина відкрила перукарні, музеї, релігійні установи та школи. Тим часом у сусідній Польщі після 1,5-місячного карантину свої двері сьогодні відчинили ТРЦ та готелі. За минулу добу у Новій Зеландії не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом. Китай приховував інформацію про коронавірус, щоб скупити світові запаси засобів захисту. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США для офіційних осіб – пише AP.