Випуск новин за 14:00: Робочі візи в Польщі. Декларація Тимошенко

У випуску новин за 4 травня станом на 14:00 – Польща почала видавати робочі візи українцям. Про це повідомляє польське посольство в Україні. Юлія Тимошенко стала доларовою мільйонеркою. Нардепка та лідерка партії "Батьківщина" внесла зміни до своєї електронної декларації. Відтак її матеріальне становище покращилося на 150 мільйонів гривень.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Німеччина відкрила перукарні, музеї, релігійні установи та школи. Тим часом у сусідній Польщі після 1,5-місячного карантину свої двері сьогодні відчинили ТРЦ та готелі.

За минулу добу у Новій Зеландії не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом.

Китай приховував інформацію про коронавірус, щоб скупити світові запаси засобів захисту. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США для офіційних осіб – пише AP.