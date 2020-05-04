Випуск новин за 14:00: Робочі візи в Польщі. Декларація Тимошенко
У випуску новин за 4 травня станом на 14:00 – Польща почала видавати робочі візи українцям. Про це повідомляє польське посольство в Україні. Юлія Тимошенко стала доларовою мільйонеркою. Нардепка та лідерка партії "Батьківщина" внесла зміни до своєї електронної декларації. Відтак її матеріальне становище покращилося на 150 мільйонів гривень.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Німеччина відкрила перукарні, музеї, релігійні установи та школи. Тим часом у сусідній Польщі після 1,5-місячного карантину свої двері сьогодні відчинили ТРЦ та готелі.
За минулу добу у Новій Зеландії не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом.
Китай приховував інформацію про коронавірус, щоб скупити світові запаси засобів захисту. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США для офіційних осіб – пише AP.
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