Выпуск новостей за 14:00: Рада без карантина. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 14:00 – на этой неделе Верховная Рада должна собраться на внеочередное пленарное заседание. В частности, могут рассмотреть вопрос введения чрезвычайного положения. На передовой сутки прошли без потерь. Российские наемники уменьшили количество обстрелов – три раза нарушили режим тишины.

Также в выпуске: Во Львове с сегодняшнего дня отменили льготный проезд в общественном транспорте. Уголовное дело против правительства Гончарука. Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство против экс-премьера Алексея Гончарука. Ни одна коммунальная услуга не будет отключена в период карантина. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная. Кроме того, если возникнет задолженность по коммуналке, чиновники обещают не начислять штрафных санкций.