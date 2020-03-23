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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 14:00: Рада без карантина. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 14:00 – на этой неделе Верховная Рада должна собраться на внеочередное пленарное заседание. В частности, могут рассмотреть вопрос введения чрезвычайного положения. На передовой сутки прошли без потерь. Российские наемники уменьшили количество обстрелов – три раза нарушили режим тишины.

      Также в выпуске:

      Во Львове с сегодняшнего дня отменили льготный проезд в общественном транспорте.

      Уголовное дело против правительства Гончарука. Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство против экс-премьера Алексея Гончарука.

      Ни одна коммунальная услуга не будет отключена в период карантина. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная. Кроме того, если возникнет задолженность по коммуналке, чиновники обещают не начислять штрафных санкций.

       

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      Теги: Верховная Рада Коронавирус в Украине Война на Донбассе Выпуск новостей
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