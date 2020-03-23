Випуск новин за 14:00: Рада без карантину. Ситуація на фронті

У випуску новин за 23 березня станом на 14:00 – цього тижня Верховна Рада має зібратися на позачергове пленарне засідання. Зокрема, можуть розглянути питання запровадження надзвичайного стану. На передовій доба минула без втрат. Російські найманці зменшили кількість обстрілів - три рази порушили режим припинен

Також у випуску У Львові від сьогодні скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Кримінальна справа проти Уряду Гончарука. Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження проти екс-прем'єра Олексія Гончарука. Жодна комунальна послуга не буде відключена у період карантину. Про це заявила мінІстерка соцполітики Марина Лазебна. Крім того, якщо виникне заборгованість по комуналці, урядовці обіцяють не нараховувати штрафних санкцій.