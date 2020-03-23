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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 14:00: Рада без карантину. Ситуація на фронті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 23 березня станом на 14:00 – цього тижня Верховна Рада має зібратися на позачергове пленарне засідання. Зокрема, можуть розглянути питання запровадження надзвичайного стану. На передовій доба минула без втрат. Російські найманці зменшили кількість обстрілів - три рази порушили режим припинен

      Також у випуску

      У Львові від сьогодні скасували пільговий проїзд у громадському транспорті.

      Кримінальна справа проти Уряду Гончарука. Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження проти екс-прем'єра Олексія Гончарука.

      Жодна комунальна послуга не буде відключена у період карантину. Про це заявила мінІстерка соцполітики Марина Лазебна. Крім того, якщо виникне заборгованість по комуналці, урядовці обіцяють не нараховувати штрафних санкцій. 

       

      Тарифи на газ у 2020 році: як змінюється ціна
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      Теги: Верховна Рада Коронавірус в Україні Війна на Донбасі Випуск новин
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