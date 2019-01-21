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      Выпуск новостей за 14:00: Ракетный удар по Сирии. Достижения теннисистки Свитолиной

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 14:00 – армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии. О погибших или пострадавших пока информации нет. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open. Следующая игра спортсменки состоится в среду, 23 января.

      Также в выпуске:

      В Украине отмечают годовщину выхода "киборгов" из Донецкого аэропорта.

      Криминального авторитета, которого подозревают в организации убийства Гандзюк, объявили в международный розыск.

      В Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.

      Десятки тысяч митингующих в Афинах протестуют против соглашения Греции с Македонией.

      Теги: Война в Сирии Новости Израиля Теннис Елина Свитолина Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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