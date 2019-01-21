Выпуск новостей за 14:00: Ракетный удар по Сирии. Достижения теннисистки Свитолиной
В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 14:00 – армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии. О погибших или пострадавших пока информации нет. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open. Следующая игра спортсменки состоится в среду, 23 января.
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Источник: 24 канал
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