Выпуск новостей за 14:00: Ракетный удар по Сирии. Достижения теннисистки Свитолиной

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 14:00 – армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии. О погибших или пострадавших пока информации нет. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open. Следующая игра спортсменки состоится в среду, 23 января.

Также в выпуске: В Украине отмечают годовщину выхода "киборгов" из Донецкого аэропорта. Криминального авторитета, которого подозревают в организации убийства Гандзюк, объявили в международный розыск. В Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. Десятки тысяч митингующих в Афинах протестуют против соглашения Греции с Македонией.