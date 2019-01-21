Випуск новин за 14:00: Ракетний удар по Сирії. Досягнення тенісистки Світоліної

У випуску новин за 21 січня станом на 14:00 – армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару по військових об'єктах у Сирії. Про загиблих чи постраждалих поки що інформації немає. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open. Наступна гра спортсменки відбудеться в середу, 23 січня.

Також у випуску: В Україні відзначають річницю виходу "кіборгів" з Донецького аеропорту. Кримінального авторитета, якого підозрюють в організації вбивства Гандзюк, оголосили в міжнародний розшук. У Страсбурзі триває зимова сесія ПАРЄ. Десятки тисяч мітингувальників у Афінах протестують проти угоди Греції з Македонією.