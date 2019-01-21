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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 14:00: Ракетний удар по Сирії. Досягнення тенісистки Світоліної

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 січня станом на 14:00 – армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару по військових об'єктах у Сирії. Про загиблих чи постраждалих поки що інформації немає. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open. Наступна гра спортсменки відбудеться в середу, 23 січня.

      Також у випуску: 

      В Україні відзначають річницю виходу "кіборгів" з Донецького аеропорту.

      Кримінального авторитета, якого підозрюють в організації вбивства Гандзюк, оголосили в міжнародний розшук.

      У Страсбурзі триває зимова сесія ПАРЄ.

      Десятки тисяч мітингувальників у Афінах протестують проти угоди Греції з Македонією.

      Теги: Війна у Сирії Випуск новин Еліна Світоліна Теніс Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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