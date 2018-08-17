Выпуск новостей за 14:00: Ранение полицейского во Львове. Задержание "титушок"
В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 14:00 – во Львове графитчик, который расписывал дом, ударил полицейского ножом в грудную клетку. В Киеве полицейские задержали почти 80 молодых людей спортивного телосложения с дубинками и ножами.
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Источник: 24 канал
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