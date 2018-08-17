Выпуск новостей за 14:00: Ранение полицейского во Львове. Задержание "титушок"

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 14:00 – во Львове графитчик, который расписывал дом, ударил полицейского ножом в грудную клетку. В Киеве полицейские задержали почти 80 молодых людей спортивного телосложения с дубинками и ножами.

Также в выпуске: На блок-посте недалеко от Горловки пророссийские боевики обстреляли патруль миссии ОБСЕ. Одесситу, который плеснул кислотой в ребенка, должны избрать меру пресечения. Сенцов не будет просить помилования у Путина.