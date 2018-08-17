Випуск новин за 14:00: Поранення поліцейського у Львові. Затримання "тітушок"
У випуску новин за 17 серпня станом на 14:00 – у Львові графітник, що розписував будинок, вдарив поліцейського ножем у грудну клітку. У Києві поліцейські затримали майже 80 молодиків спортивної статури з кийками і ножами.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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