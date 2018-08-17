Випуск новин за 14:00: Поранення поліцейського у Львові. Затримання "тітушок"

У випуску новин за 17 серпня станом на 14:00 – у Львові графітник, що розписував будинок, вдарив поліцейського ножем у грудну клітку. У Києві поліцейські затримали майже 80 молодиків спортивної статури з кийками і ножами.

Також у випуску: На блок-пості неподалік Горлівки проросійські бойовики обстріляли патруль місії ОБСЄ. Одеситу, який бризнув кислотою в дитину, мають обрати запобіжний захід. Сенцов не проситиме помилування у Путіна.