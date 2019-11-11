Выпуск новостей за 14:00: Ранения на Донбассе. Массовые протесты в Гонконге

В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 14:00 – четверо военных получили минно-взрывные травмы в результате обстрела российских боевиков на Донбассе. Почти 300 задержанных и один пострадавший – в Гонконге возобновились массовые акции протеста.

Также в выпуске: Депутаты готовят законопроект о видах и механизмах референдума в Украине. Зеленский уволил Ярослава Геруса с должности представителя президента в Кабмине. Отныне главу государства в правительстве будет представлять Алексей Переверзенцев. Депутаты предложили усилить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными.