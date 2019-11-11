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      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
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      Выпуск новостей за 14:00: Ранения на Донбассе. Массовые протесты в Гонконге

      Выпуск новостей 91 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 14:00 – четверо военных получили минно-взрывные травмы в результате обстрела российских боевиков на Донбассе. Почти 300 задержанных и один пострадавший – в Гонконге возобновились массовые акции протеста.

      Также в выпуске:

      Депутаты готовят законопроект о видах и механизмах референдума в Украине.

      Зеленский уволил Ярослава Геруса с должности представителя президента в Кабмине. Отныне главу государства в правительстве будет представлять Алексей Переверзенцев.

      Депутаты предложили усилить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными.

       

      blog_ava
      Зеленский уволил Геруса и назначил на его место Перевезенцева
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Протесты в Гонконге Выпуск новостей
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