Выпуск новостей за 14:00: Ранения на Донбассе. Массовые протесты в Гонконге
В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 14:00 – четверо военных получили минно-взрывные травмы в результате обстрела российских боевиков на Донбассе. Почти 300 задержанных и один пострадавший – в Гонконге возобновились массовые акции протеста.
Также в выпуске:
Депутаты готовят законопроект о видах и механизмах референдума в Украине.
Зеленский уволил Ярослава Геруса с должности представителя президента в Кабмине. Отныне главу государства в правительстве будет представлять Алексей Переверзенцев.
Депутаты предложили усилить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии