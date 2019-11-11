Випуск новин за 14:00: Поранення на Донбасі. Масові протести в Гонконзі

У випуску новин за 11 листопада станом на 14:00 – четверо військових зазнали мінно-вибухових травм внаслідок обстрілу російських бойовиків на Донбасі. Майже 300 затриманих та один підстрелений – у Гонконгу відновилися масові акції протесту.

Також у випуску: Депутати готують законопроєкт про види та механізми референдуму в Україні. Зеленський звільнив Ярослава Геруса з посади представника президента в Кабміні. Відтепер очільника держави в уряді буде представляти Олексій Переверзенцев. Депутати запропонували посилити в Україні відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.