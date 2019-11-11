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      Випуск новин за 14:00: Поранення на Донбасі. Масові протести в Гонконзі

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 листопада станом на 14:00 – четверо військових зазнали мінно-вибухових травм внаслідок обстрілу російських бойовиків на Донбасі. Майже 300 затриманих та один підстрелений – у Гонконгу відновилися масові акції протесту.

      Також у випуску: 

      Депутати готують законопроєкт про види та механізми референдуму в Україні.

      Зеленський звільнив Ярослава Геруса з посади представника президента в Кабміні. Відтепер очільника держави в уряді буде представляти Олексій Переверзенцев. 

      Депутати запропонували посилити в Україні відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. 

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Протести у Гонконгу
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