Випуск новин за 14:00: Поранення на Донбасі. Масові протести в Гонконзі
У випуску новин за 11 листопада станом на 14:00 – четверо військових зазнали мінно-вибухових травм внаслідок обстрілу російських бойовиків на Донбасі. Майже 300 затриманих та один підстрелений – у Гонконгу відновилися масові акції протесту.
Також у випуску:
Депутати готують законопроєкт про види та механізми референдуму в Україні.
Зеленський звільнив Ярослава Геруса з посади представника президента в Кабміні. Відтепер очільника держави в уряді буде представляти Олексій Переверзенцев.
Депутати запропонували посилити в Україні відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі