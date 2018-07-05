Выпуск новостей за 14:00: "Расправа" над Балухом. Демарш БПП

Выпуск новостей за 14:00: "Расправа" над Балухом. Демарш БППВыпуск новостей 19 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 14:00 – 5 лет за решеткой и штраф, такой приговор вынес подконтрольный России суд в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал такое решение суда "расправой". "Блок Петра Порошенко" решил не участвовать в заседании Верховной Рады, пока не будет рассмотрен вопрос избрания новых членов ЦИК.
Также в выпуске:
Ситуация на фронте.
Жуткое убийство в Сумской области.
Ужасное ДТП в центре Киева.
Источник: 24 канал
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