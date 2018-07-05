Випуск новин за 14:00: "Розправа" над Балухом. Демарш БПП

У випуску новин за 5 липня станом на 14:00 – 5 років за гратами і штраф, такий вирок виніс підконтрольний Росії суд в окупованому Криму. Президент України Петро Порошенко назвав таке рішення суду "розправою". "Блок Петра Порошенка" вирішив не брати участь у засіданні Верховної Ради, поки не буде розглянуто питання обрання нових членів ЦВК.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Моторошне вбивство на Сумщині. Жахливе ДТП у центрі Києва.