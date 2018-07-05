Випуск новин за 14:00: "Розправа" над Балухом. Демарш БПП

Випуск новин за 14:00: "Розправа" над Балухом. Демарш БППВипуск новин 20 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 липня станом на 14:00 – 5 років за гратами і штраф, такий вирок виніс підконтрольний Росії суд в окупованому Криму. Президент України Петро Порошенко назвав таке рішення суду "розправою". "Блок Петра Порошенка" вирішив не брати участь у засіданні Верховної Ради, поки не буде розглянуто питання обрання нових членів ЦВК.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
Моторошне вбивство на Сумщині.
Жахливе ДТП у центрі Києва.
Джерело: 24 канал
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