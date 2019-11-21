Выпуск новостей за 14:00: Расследование дел Майдана. Мост в Станице Луганской

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 14:00 – Владимир Зеленский ждет реальные результаты расследования дел Майдана. Об этом он сказал родственникам погибших у мемориала, который строят в честь Небесной сотни. В Станице Луганской на отстроенном мосте через Северский Донец уже началось движение. Украина потратила на переправу почти 40 миллионов гривен.

Также в выпуске: Депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-х годах отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. В Гааге начались слушания по делу незаконного захвата Россией украинских моряков и судов. Американские дипломаты объяснили, почему шантажировали Украину предоставлением военной помощи. Несмотря на уменьшение количества атак на Донбассе, их интенсивность только усиливается: семь украинских защитников получили ранения.