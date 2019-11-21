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      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА
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      Выпуск новостей за 14:00: Расследование дел Майдана. Мост в Станице Луганской

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 14:00 – Владимир Зеленский ждет реальные результаты расследования дел Майдана. Об этом он сказал родственникам погибших у мемориала, который строят в честь Небесной сотни. В Станице Луганской на отстроенном мосте через Северский Донец уже началось движение. Украина потратила на переправу почти 40 миллионов гривен.

      Также в выпуске:

      Депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-х годах отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

      В Гааге начались слушания по делу незаконного захвата Россией украинских моряков и судов.

      Американские дипломаты объяснили, почему шантажировали Украину предоставлением военной помощи.

      Несмотря на уменьшение количества атак на Донбассе, их интенсивность только усиливается: семь украинских защитников получили ранения.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Трибунал в Гааге Выпуск новостей
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