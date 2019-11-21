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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА
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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Випуск новин за 14:00: Розслідування справ Майдану. Міст у Станиці Луганській

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 листопада станом на 14:00 – Володимир Зеленський чекає на реальні результати розслідування справ Майдану. Про це він сказав родичам загиблих біля меморіалу, який будують на честь Небесної сотні. У Станиці Луганській на відбудованому мосту через Сіверський Донець уже почався рух. Україна витратила на переправу майже 40 мільйонів гривень.

      Також у випуску:

      Депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у 90-х роках відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

      У Гаазі почалися слухання у справі незаконного захоплення Росією українських моряків та суден.

      Американські дипломати пояснили, чому шантажували Україну наданням військової допомоги.

      Попри зменшення кількості атак на Донбасі, їх інтенсивність тільки посилюється: семеро українських захисників зазнали поранень.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Гаазький трибунал Випуск новин
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