Випуск новин за 14:00: Розслідування справ Майдану. Міст у Станиці Луганській

У випуску новин за 21 листопада станом на 14:00 – Володимир Зеленський чекає на реальні результати розслідування справ Майдану. Про це він сказав родичам загиблих біля меморіалу, який будують на честь Небесної сотні. У Станиці Луганській на відбудованому мосту через Сіверський Донець уже почався рух. Україна витратила на переправу майже 40 мільйонів гривень.

Також у випуску: Депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у 90-х роках відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої. У Гаазі почалися слухання у справі незаконного захоплення Росією українських моряків та суден. Американські дипломати пояснили, чому шантажували Україну наданням військової допомоги. Попри зменшення кількості атак на Донбасі, їх інтенсивність тільки посилюється: семеро українських захисників зазнали поранень.