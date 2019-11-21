Випуск новин за 14:00: Розслідування справ Майдану. Міст у Станиці Луганській
У випуску новин за 21 листопада станом на 14:00 – Володимир Зеленський чекає на реальні результати розслідування справ Майдану. Про це він сказав родичам загиблих біля меморіалу, який будують на честь Небесної сотні. У Станиці Луганській на відбудованому мосту через Сіверський Донець уже почався рух. Україна витратила на переправу майже 40 мільйонів гривень.
Також у випуску:
Депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у 90-х роках відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
У Гаазі почалися слухання у справі незаконного захоплення Росією українських моряків та суден.
Американські дипломати пояснили, чому шантажували Україну наданням військової допомоги.
Попри зменшення кількості атак на Донбасі, їх інтенсивність тільки посилюється: семеро українських захисників зазнали поранень.
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