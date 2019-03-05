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      Выпуск новостей за 14:00: Расследование по Трампу. Контрабанда героина на украинской границе

      Выпуск новостей 9

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 14:00 – новое расследование в отношении американского президента Дональда Трампа. Конгресс обвиняет его в злоупотреблении властью, коррупции и препятствию правосудию. Граждане Нидерландов перевезли 84 килограмма героина через украинскую границу. Румынские пограничники поймали наркокурьера.

      Также в выпуске:

      Игорь Гладковский отреагировал на расследование журналистов, которые рассекретили его схемы продажи в "Укроборонпроме".

      Вторая в истории медицины победа над ВИЧ.

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      Теги: Выпуск новостей Госпогранслужба Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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