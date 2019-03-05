Выпуск новостей за 14:00: Расследование по Трампу. Контрабанда героина на украинской границе

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 14:00 – новое расследование в отношении американского президента Дональда Трампа. Конгресс обвиняет его в злоупотреблении властью, коррупции и препятствию правосудию. Граждане Нидерландов перевезли 84 килограмма героина через украинскую границу. Румынские пограничники поймали наркокурьера.

Также в выпуске: Игорь Гладковский отреагировал на расследование журналистов, которые рассекретили его схемы продажи в "Укроборонпроме". Вторая в истории медицины победа над ВИЧ. Министр обороны Степан Полторак подписал приказ доплаты военнослужащим.