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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
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      Випуск новин за 14:00: Розслідування щодо Трампа. Контрабанда героїну на українському кордоні

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 14:00 – нове розслідування щодо американського президента Дональда Трампа. Конгрес звинувачує його у зловживанні владою, корупції та перешкоджанню правосуддю. Громадяни Нідерландів перевезли 84 кілограми героїну через український кордон. Румунські прикордонники спіймали наркокур'єрів.

      Також у випуску:

      Ігор Гладковський відреагував на розслідування журналістів, які розсекретили його схеми продажу в "Укроборонпромі".

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      Теги: Випуск новин Новини США Дональд Трамп Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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