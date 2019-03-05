Випуск новин за 14:00: Розслідування щодо Трампа. Контрабанда героїну на українському кордоні
У випуску новин за 5 березня станом на 14:00 – нове розслідування щодо американського президента Дональда Трампа. Конгрес звинувачує його у зловживанні владою, корупції та перешкоджанню правосуддю. Громадяни Нідерландів перевезли 84 кілограми героїну через український кордон. Румунські прикордонники спіймали наркокур'єрів.
Також у випуску:
Ігор Гладковський відреагував на розслідування журналістів, які розсекретили його схеми продажу в "Укроборонпромі".
Друга в історії медицини перемога над ВІЛ.
Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ доплати військовослужбовцям.
Джерело: 24 канал
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